Зырянов рассказал о работе «Зенита» на трансферном рынке

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о работе сине-бело-голубых на трансферном рынке.

«Согласен, что нужна свежая кровь, необязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно — не исключение. Нам всегда нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в «Зенит», были сильнее тех, кто уходит. Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 18 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место.

