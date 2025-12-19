Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зырянов рассказал о работе «Зенита» на трансферном рынке

Зырянов рассказал о работе «Зенита» на трансферном рынке
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов рассказал о работе сине-бело-голубых на трансферном рынке.

«Согласен, что нужна свежая кровь, необязательно молодая. Свежая кровь нужна всегда. В любое трансферное окно команда занимается переходами. И зимнее трансферное окно — не исключение. Нам всегда нужно сделать так, чтобы те игроки, которые приходили в «Зенит», были сильнее тех, кто уходит. Чтобы они приносили качество, чтобы команда росла. Конечно, мы работаем в этом направлении. Уже есть фамилии», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

После 18 туров Мир РПЛ «Зенит» набрал 39 очков и занимает второе место.

Материалы по теме
«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» на € 30 млн за вингера — Педроса

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android