22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Райан Гиггз призывает «Манчестер Юнайтед» сохранить Бруну Фернандеша

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о капитане команды Бруну Фернандеше, а также призвал клуб сохранить футболиста в своих рядах.

«Вы хотите сохранить своих лучших игроков. И он, без тени сомнения, лучший игрок «Манчестер Юнайтед», самый стабильный, всегда в хорошей форме. Независимо от хода игры, он всегда возьмёт на себя инициативу. Что мне в нём нравится, это видно по его голевым передачам и созданным моментам, так это то, что он всегда готов рисковать, отдавая пасы. Это одно из главных качеств игрока «Манчестер Юнайтед», особенно ориентированного на атаку. Бруну вызывает неоднозначную реакцию, потому что играет в эпоху, когда «Манчестер Юнайтед» не добивался успехов. Но нужно сохранять лучших игроков и пополнять состав качественными футболистами. Он капитан, очень важно, что он участвует в каждой игре. Очень редко получает травмы, это имеет огромное значение. Если бы он выбыл надолго, возник бы вопрос, откуда возьмутся голы и результативные передачи», — приводит слова Гиггза The Sun.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал семь результативных передач.

