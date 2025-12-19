Скидки
«Галатасарай» нацелился на нападающего «Айнтрахта» Элье Ваи — Конур
«Галатасарай» проявляет интерес к нападающему немецкого «Айнтрахта» Элье Ваи. 22-летний французский нападающий может перейти в турецкий клуб на правах аренды этой зимой. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х.

Согласно данным источника, «Галатасарай» хочет арендовать Ваи с правом выкупа, однако «Айнтрахт» готов рассмотреть только вариант аренды без последующей продажи.

Интерес к Элье Ваи также проявляют «Наполи», «Атлетико» и дортмундская «Боруссия». Нападающий перешёл в «Айнтрахт» в январе этого года из «Марселя» за € 26 млн. С тех пор он провёл 25 матчей за франкфуртский клуб, забив один гол и отдав три результативные передачи.

Действующий контракт Ваи с «Айнтрахтом» рассчитан до 2030 года, а его рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 18 млн.

