«МЮ» может побороться с двумя клубами из АПЛ за подписание Думфриса — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» наряду с «Ньюкаслом» и «Астон Виллой» проявляет интерес к 29-летнему защитнику «Интера» Дензелу Думфрису. Эти клубы заинтересованы в футболисте, несмотря на наличие у него травмы лодыжки. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, указанные команды намерены наблюдать за игрой Думфриса грядущей весной, когда он восстановится после травмы, после чего примут решение относительно его приобретения летом.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

