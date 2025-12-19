Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зырянов: 18-летний российский футболист ещё не готов играть за основную команду «Зенита»

Зырянов: 18-летний российский футболист ещё не готов играть за основную команду «Зенита»
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказал мнение, что 18-летний российский футболист ещё не готов играть за основную команду сине-бело-голубых.

«Процитирую Юргена Клоппа, который тренировал «Ливерпуль». Он говорил, что когда футболист из академии «Ливерпуля» приходит в основную команду, он уже является игроком основной команды. Он больше не игрок молодежной или юношеской команды. И он должен показывать тот футбол, который соответствует игре в топ-команде, в чемпионе страны, которая становилась шесть раз чемпионом страны. Поэтому, естественно, такие футболисты у нас есть, но их надо холить и лелеять. Их не так много. Поэтому надо смотреть и развивать. 18-летний российский футболист не готов еще играть за основную команду футбольного клуба «Зенит». Да, есть примеры Батракова, Кисляка, Глебова. Здесь можно вспоминать и Головина, и Юру Жиркова, которые приходили молодыми. Но это же таланты, неиспорченные, так сказать, академиями. Их привезли уже готовых, они самородки. Таких можно сосчитать по пальцам одной руки. Массово нельзя готовить таланты», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Зырянов рассказал о работе «Зенита» на трансферном рынке

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android