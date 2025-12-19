Зырянов: 18-летний российский футболист ещё не готов играть за основную команду «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов высказал мнение, что 18-летний российский футболист ещё не готов играть за основную команду сине-бело-голубых.

«Процитирую Юргена Клоппа, который тренировал «Ливерпуль». Он говорил, что когда футболист из академии «Ливерпуля» приходит в основную команду, он уже является игроком основной команды. Он больше не игрок молодежной или юношеской команды. И он должен показывать тот футбол, который соответствует игре в топ-команде, в чемпионе страны, которая становилась шесть раз чемпионом страны. Поэтому, естественно, такие футболисты у нас есть, но их надо холить и лелеять. Их не так много. Поэтому надо смотреть и развивать. 18-летний российский футболист не готов еще играть за основную команду футбольного клуба «Зенит». Да, есть примеры Батракова, Кисляка, Глебова. Здесь можно вспоминать и Головина, и Юру Жиркова, которые приходили молодыми. Но это же таланты, неиспорченные, так сказать, академиями. Их привезли уже готовых, они самородки. Таких можно сосчитать по пальцам одной руки. Массово нельзя готовить таланты», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме Зырянов рассказал о работе «Зенита» на трансферном рынке

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: