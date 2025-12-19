Скидки
«Кристал Пэлас» нацелился на защитника Уилфрида Синго из «Галатасарая» — Конур

Комментарии

Английский «Кристал Пэлас» проявляет интерес к правому защитнику Уилфриду Синго из «Галатасарая». Потери в составе команды вынуждают клуб активизировать поиск замены. Даниэль Муньос выбыл из строя на неопределённый срок из-за травмы колена, что привело к необходимости укрепления правого фланга. Главным кандидатом на эту позицию стал 24-летний ивуарийский защитник. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцести Х.

Сообщается, что стиль и качество игры Синго сделали его приоритетной целью для клуба, опередив таких конкурентов, как Саша Боэ из «Баварии» и Вандерсон из «Монако». Летом текущего года защитник подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из «Монако» за € 31 млн. На данный момент он провёл 10 матчей за турецкий клуб, отдав одну результативную передачу.

Действующий контракт Синго с «Галатасараем» рассчитан до 2030 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 28 млн.

Комментарии
