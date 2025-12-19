Константин Зырянов: во второй части РПЛ постараемся вернуть «Зениту» первое место

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отметил, что во второй части нынешнего сезона Мир РПЛ команда постарается вернуть себе первое место в турнирной таблице. После 18 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают второе место.

«Я читал некоторые интервью и вижу, что у футболистов есть недовольство и игрой, и местом, на котором находимся. Во второй части чемпионата постараемся исправиться и вернуть себе первое место. Потенциал есть. У нас есть футболисты, которые ещё не до конца раскрылись. Ждём, что они раскроют свой потенциал», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

