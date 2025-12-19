Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Зырянов: во второй части РПЛ постараемся вернуть «Зениту» первое место

Константин Зырянов: во второй части РПЛ постараемся вернуть «Зениту» первое место
Комментарии

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов отметил, что во второй части нынешнего сезона Мир РПЛ команда постарается вернуть себе первое место в турнирной таблице. После 18 туров РПЛ сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают второе место.

«Я читал некоторые интервью и вижу, что у футболистов есть недовольство и игрой, и местом, на котором находимся. Во второй части чемпионата постараемся исправиться и вернуть себе первое место. Потенциал есть. У нас есть футболисты, которые ещё не до конца раскрылись. Ждём, что они раскроют свой потенциал», — передаёт слова Зырянова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Материалы по теме
Зырянов: 18-летний российский футболист ещё не готов играть за основную команду «Зенита»

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android