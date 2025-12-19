Акинфеев представил капсулу своего бренда, минимальная цена вещи — 9299 рублей

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале представил коллекцию своего бренда.

Самая низкая цена установлена на футболку — 9299 рублей.

Фото: Makoday Akinfeev

Самая высокая цена у толстовки — 22 799 рублей.

Фото: Makoday Akinfeev

«Комфорт, стиль, качество, принты со значимыми для меня символами и моментами – отличительная черта нашей капсулы.

И ещё из важного. Опережая ваши вопросы и комментарии о ценах — прекрасно понимаю, что они не маленькие. Цены формируются моими партнёрами, и сейчас реалии таковы, что за качественные материалы и производство, а также учитывая лимитированность коллекции, выходит вот так. Тут бизнесмен не я. Со своей стороны — обещаю в ближайшее время провести розыгрыш трёх позиций из коллекции!» — написал Акинфеев.

