Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Акинфеев представил капсулу своего бренда, минимальная цена вещи — 9299 рублей

Акинфеев представил капсулу своего бренда, минимальная цена вещи — 9299 рублей
Комментарии

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своём телеграм-канале представил коллекцию своего бренда.

Самая низкая цена установлена на футболку — 9299 рублей.

Фото: Makoday Akinfeev

Самая высокая цена у толстовки — 22 799 рублей.

Фото: Makoday Akinfeev

«Комфорт, стиль, качество, принты со значимыми для меня символами и моментами – отличительная черта нашей капсулы.

И ещё из важного. Опережая ваши вопросы и комментарии о ценах — прекрасно понимаю, что они не маленькие. Цены формируются моими партнёрами, и сейчас реалии таковы, что за качественные материалы и производство, а также учитывая лимитированность коллекции, выходит вот так. Тут бизнесмен не я. Со своей стороны — обещаю в ближайшее время провести розыгрыш трёх позиций из коллекции!» — написал Акинфеев.

Материалы по теме
Кирилл Набабкин: Акинфеев — больше чем легенда ЦСКА, великий спортсмен!

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android