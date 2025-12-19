Скидки
Главная Футбол Новости

Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим голкипером мира 2025 года по версии IFFHS

Комментарии

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала голкипера «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумму лучшим вратарём мира 2025 года.

Итальянский голкипер набрал 169 баллов и уверенно опередил по результатам голосования вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа (65 баллов) и швейцарца Яна Зоммера (59). В топ-5 также вошли Мануэль Нойер («Бавария» Мюнхен), набравший 50 баллов, и Давид Райя из лондонского «Арсенала», у которого 40 баллов.

Голосование проводится редакцией IFFHS, а также экспертами с разных континентов.

Топ-10 лучших вратарей 2024 года по версии IFFHS:

1. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити», Англия) —169 баллов;
2. Тибо Куртуа («Реал», Испания) —65;
3. Ян Зоммер («Интер», Италия) —59;
4. Мануэль Нойер («Бавария», Германия) —50;
5. Давид Райя («Арсенал», Англия) —40;
6. Алисон Бекер («Ливерпуль», Англия) —24;
7. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Англия) —20;
8. Роберт Санчес («Челси», Англия) —15;
9. Джордан Пикфорд («Эвертон», Англия) —14;
10. Яссин Буну («Аль-Хиляль», Саудовская Аравия) —13.

