Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Писарев — об игре Сафонова: удивлён, что Энрике сказал, что ему нужно отдохнуть

Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго».

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Уникальный случай, что он два пенальти стоял с переломом. Сафонов сыграл всего несколько матчей в этом году за сборную и за клуб. Удивлён, что Энрике сказал, что ему нужно отдохнуть. После этого финала у Энрике была бы головная боль, кого ставить с первых минут в ворота: Сафонова или Шевалье. Сафонов провёл геройский матч», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу, отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. В пятницу пресс‑служба парижан сообщила, что голкиперу диагностирован перелом левой руки, россиянин пропустит до четырёх недель.

