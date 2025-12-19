Писарев — об игре Сафонова: удивлён, что Энрике сказал, что ему нужно отдохнуть

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финальном матче Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго».

«Уникальный случай, что он два пенальти стоял с переломом. Сафонов сыграл всего несколько матчей в этом году за сборную и за клуб. Удивлён, что Энрике сказал, что ему нужно отдохнуть. После этого финала у Энрике была бы головная боль, кого ставить с первых минут в ворота: Сафонова или Шевалье. Сафонов провёл геройский матч», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу, отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. В пятницу пресс‑служба парижан сообщила, что голкиперу диагностирован перелом левой руки, россиянин пропустит до четырёх недель.