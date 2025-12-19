Букайо Сака продлит контракт с «Арсеналом» и установит рекорд по зарплате — TEAMtalk

Атакующий полузащитник Букайо Сака в ближайшее время продлит контракт с «Арсеналом». Ожидается, что новое трудовое соглашение будет рассчитано до середины 2031 года. Сака станет первым футболистом в истории клуба, чья заработная плата достигнет € 300 тыс. в неделю. Об этом сообщает TEAMtalk.

Воспитанник «Арсенала» за первую команду клуба провёл 284 официальных матча, в которых записал на свой счёт 77 голов и 74 результативных передачи. В данный момент «Арсенал» занимает первое место в таблице английской Премьер-лиги.

Стоимость полузащитника по данным авторитетного портала Transfermarkt составляет € 130 млн.