Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аморим ответил, исключит ли он Майну из-за надписи о свободе для игрока на футболке брата

Аморим ответил, исключит ли он Майну из-за надписи о свободе для игрока на футболке брата
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ситуации с братом полузащитника команды Кобби Майну, пришедшим на минувший матч манкунианцев с «Борнмутом» (4:4) в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну».

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Борнмут
Борнмут
1:0 Диалло – 13'     1:1 Семеньо – 40'     2:1 Каземиро – 45+4'     2:2 Эванилсон – 46'     2:3 Таверньер – 52'     3:3 Фернандеш – 77'     4:3 Кунья – 79'     4:4 Крупи – 84'    

«Это не проблема. Я привык к этому, здесь уже год, для меня это не в новинку. Так что нам придётся с этим смириться. Но я не собираюсь что-то делать с Кобби из-за того, что кто-то из его семьи предпринимает подобные действия. Всё будет по-прежнему. Если он подходит для игры, он будет играть», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне АПЛ Майну ещё ни разу не сыграл в матче с первой минуты.

Материалы по теме
Аморим отреагировал на слова Фергюсона, что «МЮ» может понадобиться 10 лет для титула

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android