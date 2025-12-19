Аморим ответил, исключит ли он Майну из-за надписи о свободе для игрока на футболке брата
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ситуации с братом полузащитника команды Кобби Майну, пришедшим на минувший матч манкунианцев с «Борнмутом» (4:4) в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну».
Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
4 : 4
Борнмут
Борнмут
1:0 Диалло – 13' 1:1 Семеньо – 40' 2:1 Каземиро – 45+4' 2:2 Эванилсон – 46' 2:3 Таверньер – 52' 3:3 Фернандеш – 77' 4:3 Кунья – 79' 4:4 Крупи – 84'
«Это не проблема. Я привык к этому, здесь уже год, для меня это не в новинку. Так что нам придётся с этим смириться. Но я не собираюсь что-то делать с Кобби из-за того, что кто-то из его семьи предпринимает подобные действия. Всё будет по-прежнему. Если он подходит для игры, он будет играть», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.
В нынешнем сезоне АПЛ Майну ещё ни разу не сыграл в матче с первой минуты.
Материалы по теме
Сколько стоят молодые футболисты:
Комментарии
- 19 декабря 2025
-
22:26
-
22:22
-
22:20
-
22:04
-
22:02
-
21:56
-
21:46
-
21:36
-
21:31
-
21:29
-
21:25
-
21:17
-
21:11
-
21:03
-
21:00
-
20:52
-
20:43
-
20:39
-
20:26
-
20:26
-
20:22
-
20:15
-
20:06
-
20:05
-
19:57
-
19:55
-
19:39
-
19:36
-
19:33
-
19:24
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
19:00
-
18:43