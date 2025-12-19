Аморим ответил, исключит ли он Майну из-за надписи о свободе для игрока на футболке брата

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ситуации с братом полузащитника команды Кобби Майну, пришедшим на минувший матч манкунианцев с «Борнмутом» (4:4) в футболке с надписью «Свободу Кобби Майну».

«Это не проблема. Я привык к этому, здесь уже год, для меня это не в новинку. Так что нам придётся с этим смириться. Но я не собираюсь что-то делать с Кобби из-за того, что кто-то из его семьи предпринимает подобные действия. Всё будет по-прежнему. Если он подходит для игры, он будет играть», — приводит слова Аморима Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне АПЛ Майну ещё ни разу не сыграл в матче с первой минуты.

