Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
«Может, перевод такой». Шалимов выразил недоумение из-за реакции Энрике на травму Сафонова

«Может, перевод такой». Шалимов выразил недоумение из-за реакции Энрике на травму Сафонова
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Игорь Шалимов выразил непонимание из-за реакции главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике на травму вратаря команды Матвея Сафонова, которую футболист получил в финальном матче Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго».

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Думаю, Сафонов стоял через боль два последних пенальти. Энрике мог поддержать Сафонова, может, перевод такой, но странно, что Энрике говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть. Сафонов набрал форму. Отбить четыре пенальти из пяти — очень серьёзная история», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу, отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. В пятницу пресс‑служба парижан сообщила, что голкиперу диагностирован перелом левой руки, россиянин пропустит до четырёх недель.

