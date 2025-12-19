«Может, перевод такой». Шалимов выразил недоумение из-за реакции Энрике на травму Сафонова

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Игорь Шалимов выразил непонимание из-за реакции главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике на травму вратаря команды Матвея Сафонова, которую футболист получил в финальном матче Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго».

«Думаю, Сафонов стоял через боль два последних пенальти. Энрике мог поддержать Сафонова, может, перевод такой, но странно, что Энрике говорит про какую‑то карму и то, что Матвею нужно отдохнуть. Сафонов набрал форму. Отбить четыре пенальти из пяти — очень серьёзная история», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Российский голкипер «ПСЖ» отыграл всю встречу, отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. В пятницу пресс‑служба парижан сообщила, что голкиперу диагностирован перелом левой руки, россиянин пропустит до четырёх недель.