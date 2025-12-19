Нико Пас отказал «Ман Сити» и «Челси», игрок хочет только в «Реал» — TEAMtalk

За последние несколько недель атакующий полузащитник «Комо» Нико Пас ответил отказом «Манчестер Сити», «Ливерпулю», «Челси» и «Арсеналу», заинтересованным в подписании футболиста. Аргентинец хочет вернуться в мадридский «Реал», воспитанником академии которого он является. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, в стане «сливочных» видят перспективу в 21-летнем хавбеке и готовы выкупить его обратно грядущим летом.

В нынешнем сезоне Пас принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Материалы по теме Стало известно, что может ускорить возвращение Нико Паса в мадридский «Реал»

Сколько стоят молодые футболисты: