Главная Футбол Новости

Саудовская Аравия хочет привлечь Дидье Дешама для подготовки к ЧМ-2034 — Sky Sport

Саудовская Аравия хочет привлечь Дидье Дешама для подготовки к ЧМ-2034 — Sky Sport
Комментарии

Саудовская Аравия запускает проект по привлечению Дидье Дешама с целью подготовки к чемпионату мира по футболу 2034 года. Об этом сообщает журналист Sky Sport Саша Тавольери.

Французский специалист пользуется большим авторитетом и уважением со стороны руководства Саудовской футбольной федерации. Ранее в СМИ сообщалось о возможности его назначения на пост тренера одного из саудовских клубов. Однако теперь появилась информация о желании футбольных властей страны, чтобы Дешам возглавил национальную сборную.

Саудовские чиновники планируют, что Дешам будет не только исполнять обязанности главного тренера, но и курировать весь процесс подготовки команды, формируя долгосрочную стратегию развития на многие годы вперёд. Опыт и достижения Дидье Дешама внушают доверие, власти страны считают, что его подход может поднять сборную на новый уровень. Цель — создать команду, которая к чемпионату мира 2034 года будет конкурентоспособна с лучшими командами мира и сможет бороться за медали турнира.

Саудовская Аравия готова предложить Дешаму щедрый восьмилетний контракт с полными полномочиями по управлению командой. Контракт Дидье Дешама со сборной Франции истекает в июле 2026 года, он не намерен его продлевать.

Комментарии
