Джонс рассказал, как Салах извинился перед игроками «Ливерпуля» после своих заявлений

Полузащитник «Ливерпуля» Кëртис Джонс сообщил, что крайний нападающий Мохамед Салах принёс извинения команде после того, как ранее он выразил непонимание отсутствием игровой практики и заявил об ухудшении взаимоотношений с главным тренером Арне Слотом. Египетский вингер сделал подобные заявления после матча АПЛ с «Лидс Юнайтед» (3:3), который состоялся 6 декабря. В той игре Салах остался на скамейке запасных.

«Мо [Салах] сам себе хозяин и может говорить всё, что хочет. Он извинился перед нами и сказал: «Если я кого-то задел или заставил вас почувствовать что-то не то, прошу прощения». Вот какой он человек.

Мо тоже был настроен позитивно. Он оставался всё тем же Мо, с широкой улыбкой на лице, и все были такими же, как он. Думаю, это просто желание быть победителем.

Понимаю, есть определённые способы решения проблем, но если футболиста устраивает просто сидеть на скамейке запасных, и он не хочет играть, помогать команде, это уже более серьёзная проблема», — приводит слова Джонса Sky Sports.

