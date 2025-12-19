Главный тренер «Болоньи» высказался о полуфинальном матче с «Интером» в Суперкубке Италии

Главный тренер «Болоньи» Марко Ди Вайо высказался перед матчем 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором его команде предстоит встретиться с миланским «Интером».

«Есть напряжение, желание показать отличную игру, на всех нас возлагаются большие надежды, мы хотим подойти к матчу как можно лучше. «Интер» привык участвовать в Суперкубке, но для нас это первый раз здесь, поэтому мы полны решимости показать хороший результат. Хотим насладиться этим опытом и очень рады, что заслужили право участвовать в этом турнире, поэтому теперь хотим отдать ему должное», — приводит слова Ди Вайо Football Italia.

За Суперкубок Италии борются четыре команды: действующий победитель Серии А «Наполи», серебряный призёр «Интер», обладатель Кубка Италии «Болонья» и финалист турнира «Милан».

В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан», победивший в финале «Интер» со счётом 3:2.