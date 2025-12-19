Скидки
«Ювентус» нацелился на покупку полузащитника «Интера» ценой в € 35 млн — Calciomercato

Комментарии

«Ювентус» проявляет активный интерес к 26-летнему полузащитнику «Интера» Давиде Фраттези. При этом окружение футболиста также предлагало его кандидатуру «Роме» и «Наполи», нуждающимся в усилении полузащиты. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, миланский клуб не рассматривает вариант аренды игрока с правом выкупа. «Нерадзурри» заинтересованы только в полноценном трансфере. «Интер» потребует € 35 млн за переход Фраттези, если соответствующий запрос поступит в грядущем январе. Сам футболист хотел бы остаться в Италии.

В нынешнем сезоне Фраттези принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

