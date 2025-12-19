Скидки
Главная Футбол Новости

«Фенербахче» согласовал сделку с полузащитником ПСВ Верманом — Романо

«Фенербахче» согласовал сделку с полузащитником ПСВ Верманом — Романо
Стамбульский «Фенербахче» согласовал сделку с полузащитником ПСВ из Эйндховена Йоей Верманом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём аккаунте в соцсети Х.

Турецкий клуб активно усиливает состав в борьбе за титул чемпиона Суперлиги, стремясь конкурировать с «Галатасараем». «Фенербахче» готов активировать пункт о выкупе в размере € 20 млн. Полузащитник уже согласовал личные условия с клубом и готов завершить трансфер. Ожидается, что переход будет оформлен в ближайшее время.

В текущем сезоне игрок принял участие в 22 играх, на его счету восемь забитых мячей и семь результативных передач. По данным портала Transfermarkt, стоимость Вермана составляет € 27 млн.

