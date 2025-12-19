Белый дом просил ФИФА сделать для Трампа Премию мира размером с Кубок мира — The Times

Белый дом просил Международную федерацию футбольных ассоциаций (ФИФА) сделать Премию мира для президента США Дональда Трампа как можно крупнее, сообщает The Times.

Помощники политика обсуждали с организацией создание такого трофея, который по размерам не уступал бы Кубку мира. Также Белый дом хотел, чтобы рядом с Трампом в момент награждения находились два американских морских пехотинца. В итоге ФИФА удалось переубедить помощников президента, и морпехи только вынесли трофей, а затем удалились.

Дональду Трампу вручили Премию мира от ФИФА на жеребьёвке группового этапа чемпионата мира 2026 года. Эта премия была учреждена в ноябре 2025 года. Трамп стал первым обладателем этой награды.