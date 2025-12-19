Стала известна сумма, которую «Рома» готова заплатить «Атлетико» за Распадори

В последние часы усилились контакты между «Ромой» и окружением нападающего мадридского «Атлетико» Джакомо Распадори насчёт его возможного перехода в стан «волков». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, изначально «матрасники» не хотели продавать 25-летнего футболиста, но несколько дней назад начали рассматривать данный вариант. Римский клуб готов арендовать Распадори с правом выкупа в размере € 20 млн. При этом подчёркивается, что итальянец не рассматривается «Ромой» в качестве альтернативы для нападающего Джошуа Зиркзее, которого «волки» хотят приобрести у «Манчестер Юнайтед».

Распадори перешёл в «Атлетико» из «Наполи» минувшим летом. За этот период он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

