«Атлетико» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Баварии» — AS

Мадридский «Атлетико» изучает варианты по усилению состава на следующий год. Клуб внимательно следит за полузащитником «Баварии» Леоном Горецкой. Об этом сообщает издание AS.

«Атлетико» может подписать Горецку в летнее трансферное окно. Отмечается, что возможный переход летом может состояться в статусе свободного агента. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до конца сезона, и отношения Горецки с клубом не лучшие. Мюнхенцы не готовы тратить большие деньги на продление контракта.

30-летний Горецка также находится на радарах «Ювентуса» и «Наполи». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 22 млн.