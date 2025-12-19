Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Баварии» — AS

«Атлетико» рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Баварии» — AS
Комментарии

Мадридский «Атлетико» изучает варианты по усилению состава на следующий год. Клуб внимательно следит за полузащитником «Баварии» Леоном Горецкой. Об этом сообщает издание AS.

«Атлетико» может подписать Горецку в летнее трансферное окно. Отмечается, что возможный переход летом может состояться в статусе свободного агента. Действующий контракт игрока с «Баварией» рассчитан до конца сезона, и отношения Горецки с клубом не лучшие. Мюнхенцы не готовы тратить большие деньги на продление контракта.

30-летний Горецка также находится на радарах «Ювентуса» и «Наполи». По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Тренер «Атлетико» Симеоне вышел на второе место по числу побед за всю историю Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android