Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Зенит» занимает жёсткую позицию по Жерсону, клубы из Бразилии отпугивает цена — BolaVip

«Зенит» занимает жёсткую позицию по Жерсону, клубы из Бразилии отпугивает цена — BolaVip
Полузащитник «Зенита» Жерсон внутри клуба выразил желание покинуть стан сине-бело-голубых. Бразилец хочет сделать это в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, несмотря на желание игрока покинуть российскую команду, «Зенит» установил высокую цену на 28-летнего полузащитника и занимает твёрдую позицию в переговорах. Бразильские клубы внимательно следят за ситуацией, но их отпугивает стоимость Жерсона, которая считается нереалистичной на местном рынке. Даже команды с большими инвестиционными возможностями оценивают сделку с осторожностью.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» требует € 25 млн за возможный трансфер полузащитника.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Переговоры между Жерсоном и «Палмейрасом» продвинулись в последние дни — DP

