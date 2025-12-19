«Ливерпуль» ведёт переговоры о новом контракте с Собослаи — Indykaila

Английский клуб «Ливерпуль» начал переговоры о новом контракте с венгерским полузащитником Домиником Собослаи. Клуб стремится удержать 25-летнего игрока, который привлекает внимание нескольких ведущих клубов. Об этом сообщает Indykaila в соцсети X.

Для предотвращения потери ключевого футболиста «Ливерпуль» намерен предложить долгосрочный контракт на улучшенных условиях. Собослаи выразил готовность остаться в клубе, однако отметил, что новый контракт должен быть значительно выгоднее его текущего.

В текущем сезоне Собослаи провёл 23 матча за «Ливерпуль», в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2028 года. Рыночная стоимость игрока, по оценке Transfermarkt, составляет € 85 млн.