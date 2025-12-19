Скидки
Главная Футбол Новости

Эсекьель Барко является приоритетной трансферной целью «Палмейраса» — источник

Эсекьель Барко является приоритетной трансферной целью «Палмейраса» — источник
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко является приоритетной трансферной целью «Палмейраса». Об этом сообщает интернет-издание BolaVIP.

Президент клуба Лейла Перейра и тренер Абель Феррейра находятся в поисках универсального игрока, способного играть на флангах, но также обладающего качествами «девятки». «Палмейрас» уже пытался подписать Барко в прошлое трансферное окно. Однако тогда футболист решил не возвращаться в южноамериканский футбол, отдавая приоритет пребыванию за границей. В последние месяцы ситуация изменилась, и теперь игрок рассматривает возможность возвращения в Южную Америку.

Московский «Спартак» не намерен способствовать уходу игрока и установил минимальную цену в € 15 млн за трансфер аргентинца. Однако «Палмейрас» не считает эту сумму серьёзным препятствием. Внутри клуба считают, что Барко идеально вписывается в игровой стиль Абеля Феррейры, поэтому аргентинец рассматривается как приоритетная трансферная цель. Действующее трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Барко провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

