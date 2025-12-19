Скидки
«Барселона» ведёт переговоры о контракте с вингером «Марселя» Гринвудом — TEAMtalk

«Барселона» готовится подписать контракт с вингером «Марселя» Мэйсоном Гринвудом. 24-летний нападающий, ранее считавшийся одним из самых перспективных игроков «Манчестер Юнайтед», продолжает борьбу за возвращение в элиту футбола. По данным TEAMtalk, каталонцы заинтересованы в переходе Гринвуда, однако клубу предстоит столкнуться с общественным резонансом и репутационными рисками.

Англичанин проявил интерес к трансферу и поручил своим агентам способствовать переходу в один из ведущих европейских клубов. Спортивная форма Гринвуда на данный момент впечатляет: его аренда в «Хетафе» и выступления за «Марсель» продемонстрировали высокий уровень игры, что привлекло внимание «Барселоны». Однако руководство клуба опасается возможных протестов со стороны болельщиков и активисток за права женщин, что делает трансфер деликатным вопросом.

В 2022 году Гринвуду были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, нападении и контролирующем поведении. Дело было прекращено в 2023-м после того, как ключевые свидетели отозвали свои показания, но последствия для репутации игрока продолжают сказываться на его карьере. Английские клубы проявляют осторожность, опасаясь негативной реакции общественности и потенциальных проблем со спонсорами.

В этом сезоне Гринвуд провёл 21 матч за «Марсель», забив 14 голов и отдав четыре результативные передачи.

