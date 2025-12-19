Скидки
«Галатасарай» провёл переговоры с полузащитником «Манчестер Юнайтед» — Эвкен

«Галатасарай» провёл переговоры с опорным полузащитником «Манчестер Юнайтед» Мануэлем Угарте. Также турецкий гранд коммуницировал с самим клубом из Англии. Об этом сообщает журналист Эрол Эвкен на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «Галатасарай обозначил выгодное предложение для «красных дьяволов» по переходу 24-летнего футболиста, однако на текущий момент оно не было оформлено официально.

В нынешнем сезоне Угарте принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

