Яя Туре — о Коло Туре: в какой-то момент он понял, что я немного лучше, но не расстроился

Яя Туре — о Коло Туре: в какой-то момент он понял, что я немного лучше, но не расстроился
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре высказался о соперничестве со своим братом Коло Туре, выступавшем за лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль».

«Всегда говорю, что был лучшим, потому что между нами существовало ожесточённое соперничество. Думаю, что физически он был более подготовленным. Он очень целеустремлён, предан своему делу и всегда отличался дисциплиной. Мы с Коло всегда были преданными своему делу, но в какой-то момент он понял, что я немного лучше, но не расстроился. Всегда думал, кто станет лучшим, кто добьётся большего, в какой-то момент я стал лучше», — приводит слова Яя Туре Goal.com.

