BolaVip рассказал о деликатной ситуации, возникшей в «Зените» из-за положения Жерсона

«Зенит» не готов снижать цену, установленную на полузащитника Жерсона, несмотря на интерес со стороны бразильских и европейских клубов. Об этом сообщает BolaVip.

По информации источника, на текущий момент в санкт-петербургском клубе сложилась деликатная ситуация. С одной стороны, «Зенит» пытается защитить команду и сделать так, чтобы недовольство Жерсона нахождением в стане сине-бело-голубых не усложняло обстановку. С другой стороны, полузащитник ищет новый проект для себя, который отвечал бы его спортивным и личным интересам. При этом футболист не хочет сталкиваться с публичным недовольством.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Новости. Футбол
