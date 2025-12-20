Скидки
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Валенсия — Мальорка, результат матча 19 декабря 2025, счёт 1:1, 17-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Валенсия» и «Мальорка» сыграли вничью в матче 17-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Валенсия» и «Мальорка». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» (Валенсия). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва). После финального свистка зафиксирован счёт 1:1.

Испания — Примера . 17-й тур
19 декабря 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
0:1 Кошта – 23'     1:1 Дуро – 52'    

Счёт в мачте был открыт на 23-й минуте. Отличился полузащитник гостей Саму Кошта. На 53-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро счёт сравнял.

После этой игры «Валенсия» с 16 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Мальорка» с 18 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Валенсия» 3 января на выезде встретится с «Сельтой», «Мальорка» 4 января примет «Жирону».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости

