«Валенсия» и «Мальорка» сыграли вничью в матче 17-го тура Ла Лиги

Завершился матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором играли «Валенсия» и «Мальорка». Встреча состоялась на стадионе «Месталья» (Валенсия). В качестве главного арбитра матча выступил Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва). После финального свистка зафиксирован счёт 1:1.

Счёт в мачте был открыт на 23-й минуте. Отличился полузащитник гостей Саму Кошта. На 53-й минуте нападающий «Валенсии» Уго Дуро счёт сравнял.

После этой игры «Валенсия» с 16 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства. «Мальорка» с 18 очками располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Валенсия» 3 января на выезде встретится с «Сельтой», «Мальорка» 4 января примет «Жирону».