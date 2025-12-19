Скидки
Футбол

Романо сообщил об интересе «Барселоны» к 17-летнему таланту из Египта

«Барселона» заинтересована в центральном нападающем молодёжной сборной Египта и каирского «Аль-Ахли» Хамзе Абделькариме. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Итальянский журналист характеризует 17-летнего форварда как талантливого игрока и отмечает, что первые переговоры о его будущем состоялись в ноябре. При этом подчёркивается, что на текущий момент сделка по потенциальному переходу Абделькарима в стан сине-гранатовых не согласована, однако за нападающим продолжают следить.

В нынешнем сезоне Абделькарим принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 тыс.

