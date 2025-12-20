«Болонья» по пенальти победила «Интер» и вышла в финал Суперкубка Италии

Завершился матч 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором играли «Болонья» и миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра выступил итальянец Даниэле Киффи. Встреча закончилась победой «Болоньи» со счётом 1:1 (3:2 пен.).

Первый мяч в матче забил нападающий миланского клуба Маркус Тюрам на второй минуте. На 35-й минуте полузащитник «Болоньи» Риккардо Орсолини сравнял счёт, реализовав пенальти. В основное время матча команды не выявили победителя, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты «Болоньи».

В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан», победивший в финале «Интер» со счётом 3:2.