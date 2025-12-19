Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» намерен подписать Рашфорда — El Nacional

Мадридский «Атлетико» намерен подписать Рашфорда — El Nacional
Комментарии

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, который в данный момент выступает за «Барселону» на правах аренды. Как сообщает El Nacional, мадридский клуб надеется сорвать планы каталонцев по удержанию 28-летнего игрока. В «Атлетико» готовы пойти на серьёзные жертвы, чтобы переманить Рашфорда в Мадрид.

Ранее нападающий уведомил руководство «Манчестер Юнайтед», чтобы оно не рассматривало предложения от других клубов Ла Лиги, так как он хочет продолжать карьеру только в «Барселоне». Тем не менее в «Атлетико» уверены, что могут предложить более выгодные условия контракта, чем те, что может предоставить каталонский клуб.

В текущем сезоне Рашфорд провёл 23 матча за «Барселону», забив семь голов и отдав 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Это не тема декабря или января». Романо — о слухах про уход Рашфорда из «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android