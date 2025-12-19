Мадридский «Атлетико» намерен подписать Рашфорда — El Nacional

Мадридский «Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду, который в данный момент выступает за «Барселону» на правах аренды. Как сообщает El Nacional, мадридский клуб надеется сорвать планы каталонцев по удержанию 28-летнего игрока. В «Атлетико» готовы пойти на серьёзные жертвы, чтобы переманить Рашфорда в Мадрид.

Ранее нападающий уведомил руководство «Манчестер Юнайтед», чтобы оно не рассматривало предложения от других клубов Ла Лиги, так как он хочет продолжать карьеру только в «Барселоне». Тем не менее в «Атлетико» уверены, что могут предложить более выгодные условия контракта, чем те, что может предоставить каталонский клуб.

В текущем сезоне Рашфорд провёл 23 матча за «Барселону», забив семь голов и отдав 11 результативных передач. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 40 млн.