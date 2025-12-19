Директор по коммуникациям ЦСКА: трансферная работа ведётся, не только по нападающим

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что москвичи намерены усилить несколько позиций в зимнее трансферное окно.

«Трансферная работа ведётся, не только по нападающим. Есть задача усилить несколько позиций. Нападающий должен забивать в команде, которая претендует на чемпионство. Это мы понимаем», — сказал Брейдо в эфире «Матч Премьер».

После 18 сыгранных матчей в Мир Российской Премьер-Лиге ЦСКА набрал 36 очков и располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у команды 40 очков в активе.

Чемпионат России возобновится в конце февраля 2026 года. В первом туре после зимней паузы армейцам предстоит сыграть с грозненским «Ахматом».