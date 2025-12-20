Скидки
Футбол

«Эвертон» хочет сохранить Грилиша и намерен убедить «Сити» снизить цену с £ 50 млн — FI

Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес хочет оставить в команде крайнего нападающего Джека Грилиша, арендованного у «Манчестер Сити» до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «ириски» намерены договориться с «горожанами» о снижении суммы его выкупа, которая на текущий момент составляет £ 50 млн (€ 57 млн). Подчёркивается, что 30-летний нападающий также желает остаться в ливерпульском клубе.

В нынешнем сезоне Грилиш принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

