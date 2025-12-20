Скидки
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

Боруссия Дортмунд — Боруссия Мёнхенгладбах, результат матча 19 декабря 2025, счёт 2:0, 15-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Боруссия» Дортмунд победила «Боруссию» Мёнхенгладбах в рурском дерби
Завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречались дортмундская «Боруссия» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Свен Яблонски. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
19 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
2 : 0
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Брандт – 10'     2:0 Байер – 90+7'    

На 10-й минуте первый мяч в игре забил полузащитник Юлиан Брандт с передачи защитника Никласа Зюле. На 90+7-й минуте нападающий Максимилиан Байер забил второй гол команды из Дортмунда.

После 15 матчей немецкой Бундеслиги «шмели» набрали 32 очка и занимают второе место. Чёрно-бело-зелёные заработали 16 очков и располагаются на 11-й строчке.

В следующем туре «Боруссия» Дортмунд встретится с «Айнтрахтом» (9 января), а «Боруссия» Мёнхенгладбах — с «Аугсбургом» (11 января).

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
