Араухо близок к возвращению, защитник может выйти на поле в матче с «Эспаньолом» — AS

Центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо близок к возвращению в состав команды после перерыва, взятого по психологическим причинам. Об этом сообщает Dailysports со ссылкой на AS.

Уругваец был отстранён от матчей на неопределённый срок после игры 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» (0:3), где он вышел в стартовом составе, но был удалён с поля до перерыва и подвергся критике. Защитник сообщил клубу о своём эмоциональном выгорании и неуверенности в себе, попросив время на восстановление. Руководство «Барселоны» поддержало его решение и предоставило возможность отдохнуть. Во время перерыва Араухо отправился в духовное путешествие в Израиль. Источники клуба сообщают, что этот шаг оказался полезным для игрока.

Ожидается, что защитник вернётся к тренировкам с основной командой 29 декабря, после рождественских каникул. Перед получением разрешения на участие в матчах он пройдёт медицинское обследование. Если не будет осложнений, Араухо может быть включён в состав на каталонское дерби с «Эспаньолом», которое запланировано на 3 января.

В текущем сезоне уругваец провёл 15 матчей за «Барселону», забив два гола.