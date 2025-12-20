Скидки
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
22:30 Мск
Главная Футбол Новости

В финальном матче Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и «Болонья»

Комментарии

«Наполи» и «Болонья» сыграют между собой в финальном матче Суперкубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде, Саудовская Аравия в понедельник, 22 декабря.

Суперкубок Италии . Финал
22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Болонья
Болонья
В первом полуфинальном матче турнира, который состоялся 18 декабря, действующий победитель Серии А «Наполи» переиграл финалиста Кубка Италии «Милан» со счётом 2:0, благодаря голам Давида Нереса и Расмуса Хойлунда.

Во втором полуфинале обладатель Кубка страны «Болонья» победила серебряного призёра итальянского чемпионата «Интер» в серии послематчевых пенальти (1:1, пен. 3:2).

В 2024 году Суперкубок Италии выиграл «Милан», победивший в финале «Интер» со счётом 3:2.

Календарь матчей Суперкубка Италии
Турнирная сетка Суперкубка Италии
