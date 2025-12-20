Мойес высказался об Артете-футболисте в преддверии матча между «Эвертоном» и «Арсеналом»

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес высказался об игровой карьере тренера лондонского «Арсенала» Микеля Артеты перед матчем 17-го тура английской Премьер-лиги между командами.

«У него была действительно хорошая школа, если посмотреть на клубы, где он начинал: периоды в «ПСЖ», «Барселоне», «Реале Сосьедад». У него был реальный шанс на титулы, прежде чем он перешёл в «Глазго Рейнджерс», а затем сюда [в «Эвертон»]. Он повидал немало клубов, с хорошей организацией. Микель иногда немного ворчал. И это тоже хороший знак. Он хотел, чтобы всё делалось правильно, чтобы всё делалось хорошо, а команда играла лучше. Он был хорошим игроком для «Эвертона». Отличный капитан, отличный игрок. Действительно, отличное приобретение для того времени», — приводит слова Мойеса официальный сайт клуба.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков. «Эвертон» располагается девятой строчке, у команды в активе 24 очка.