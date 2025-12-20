Хоселу — о Хаби Алонсо: требования в «Реале» не сравнятся с теми, что были в «Байере»

Бывший нападающий мадридского «Реала», обладатель Лиги чемпионов Хоселу высказался о работе главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо.

«У него очень хорошие качества. Алонсо ещё не так давно завершил карьеру и делал всё очень правильно в Леверкузене, но тренировать «Реал» сложно. Да, Хаби играл за «Реал» и знает, что это такое. Требования, которые предъявляются к этому клубу, не предъявляются ни к «Байеру», ни к какой-либо другой команде в мире», — приводит слова Хоселу Sport.es.

Хаби Алонсо был назначен на должность главного тренера «сливочных» минувшим летом. После 17 туров Ла Лиги мадридская команда набрала 39 очков и занимает второе место.

Материалы по теме Хаби Алонсо: не мне ставить себе оценки

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: