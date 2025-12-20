Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Д — Боруссия М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хоселу — о Хаби Алонсо: требования в «Реале» не сравнятся с теми, что были в «Байере»

Хоселу — о Хаби Алонсо: требования в «Реале» не сравнятся с теми, что были в «Байере»
Комментарии

Бывший нападающий мадридского «Реала», обладатель Лиги чемпионов Хоселу высказался о работе главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо.

«У него очень хорошие качества. Алонсо ещё не так давно завершил карьеру и делал всё очень правильно в Леверкузене, но тренировать «Реал» сложно. Да, Хаби играл за «Реал» и знает, что это такое. Требования, которые предъявляются к этому клубу, не предъявляются ни к «Байеру», ни к какой-либо другой команде в мире», — приводит слова Хоселу Sport.es.

Хаби Алонсо был назначен на должность главного тренера «сливочных» минувшим летом. После 17 туров Ла Лиги мадридская команда набрала 39 очков и занимает второе место.

Материалы по теме
Хаби Алонсо: не мне ставить себе оценки

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android