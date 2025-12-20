Скидки
Полиция Эквадора арестовала двух подозреваемых в убийстве футболиста Пинейды — ESPN

Эквадорская полиция арестовала двух подозреваемых в убийстве футболиста Марио Пинейды, сообщает ESPN.

Прокуратура Эквадора сообщила в пятницу, что подозреваемые предстали перед судом, который распорядился о так называемом превентивном аресте на основании того, что против них собрано достаточно доказательств, а также существует риск, что они скроются от правосудия.

Марио Пинейда погиб на 34-м году жизни после нападения на него. Вместе с футболистом погибла его супруга. Мать Марио получила ранения.

Пинейда был игроком «Барселоны» из Гуаякиля с 2016 года. Вместе с клубом он дважды выигрывал чемпионат Эквадора, а также становился обладателем Кубка страны. По ходу игровой карьеры Марио выступал за эквадорские «Индепендьенте дель Валье» и «Насьональ», бразильский «Флуминенсе».

