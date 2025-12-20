Скидки
Назван самый дорогой футбольный клуб Украины на данный момент

Назван самый дорогой футбольный клуб Украины на данный момент
Авторитетный интернет-портал Transfermarkt в очередной раз обновил рыночные стоимости составов клубов чемпионата Украины. Самым дорогим клубом является «Шахтёр», который оценивается в € 163,3 млн. На втором месте находится киевское «Динамо» (€ 73,55 млн), третий — «Полесье Житомир» (€ 29,0 млн).

Полный рейтинг выглядит следующим образом и представлен на фото:

Фото: Телеграм-канал Transfermarkt

По итогам 16 туров чемпионата Украины первое место с 35 очками занимает команда «ЛНЗ Черкассы». На второй строчке с аналогичным количеством очков располагается «Шахтёр». Тройку замыкает «Полесье Житомир», имеющий в своём активе 30 очков. Далее располагаются киевское «Динамо» (26) и «Кривбасс» (26). В зоне вылета находятся «Александрия» (11) и «Полтава» (9).

