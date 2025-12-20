Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: все в Париже благодарят меня

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мыслями о текущем состоянии команды и предстоящих матчах.

«Я не думаю о том, что уже сделано, сосредоточен на настоящем — на сегодняшней тренировке и матче в субботу. Все в Париже благодарят меня, но это моя работа. Для нас честь представлять такой клуб, и нужно продолжать в том же духе. Год был незабываемым, но важно быть сосредоточенным на настоящем — хорошо играть, надёжно защищаться и сохранять правильную ментальность. Это идентичность нашего клуба, и наши болельщики ценят это. Результат — следствие того, что мы показываем на поле», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу.