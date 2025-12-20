Стал известен лучший и худший вратарь первой части РПЛ по индексу МЯЧ RU

Телеграм-канал МЯЧ RU подвёл итоги первой части сезона-2025/2026 рубрикой, в рамках которой определил лучшего вратаря Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Отмечается, что у вратарей источник сравнивал пропущенные голы, матчи «на ноль», сейвы и процент сейвов. Первое место в показателе получало 16 баллов, второе — 15, третье — 14 и так далее.

Лучший индекс на данный момент у голкипера «Балтики» Максима Бориско (60 баллов). В тройку вошли Денис Адамов из «Зенита» (54) и Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА (51). Худший голкипер сезона на данный момент — Андрей Лунёв («Динамо», 25).

Фото: Телеграм-канал МЯЧ RU

Полный рейтинг вратарей РПЛ по индексу МЯЧ RU выглядит следующим образом:

Максим Бориско («Балтика») — 60 баллов; Денис Адамов («Зенит») — 54; Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 51; Антон Митрюшкин («Локомотив») — 50; Станислав Агкацев («Краснодар») — 45; Евгений Ставер («Рубин») — 45; Виталий Гудиев («Акрон») — 45; Сергей Песьяков («Крылья Советов») — 40; Александр Максименко («Спартак») — 40; Георгий Медведев («Пари Нижний Новгород») — 39; Тимур Магомедов («Динамо Махачкала») — 39; Рустам Ятимов («Ростов») — 37; Богдан Овсянников («Оренбург») — 34; Гиорги Шелия («Ахмат») — 33; Юрий Дюпин («Сочи») — 31; Андрей Лунёв («Динамо» Москва) — 25.

