Стал известен лучший и худший вратарь первой части РПЛ по индексу МЯЧ RU

Стал известен лучший и худший вратарь первой части РПЛ по индексу МЯЧ RU
Телеграм-канал МЯЧ RU подвёл итоги первой части сезона-2025/2026 рубрикой, в рамках которой определил лучшего вратаря Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Отмечается, что у вратарей источник сравнивал пропущенные голы, матчи «на ноль», сейвы и процент сейвов. Первое место в показателе получало 16 баллов, второе — 15, третье — 14 и так далее.

Лучший индекс на данный момент у голкипера «Балтики» Максима Бориско (60 баллов). В тройку вошли Денис Адамов из «Зенита» (54) и Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА (51). Худший голкипер сезона на данный момент — Андрей Лунёв («Динамо», 25).

Фото: Телеграм-канал МЯЧ RU

Полный рейтинг вратарей РПЛ по индексу МЯЧ RU выглядит следующим образом:

  1. Максим Бориско («Балтика») — 60 баллов;
  2. Денис Адамов («Зенит») — 54;
  3. Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 51;
  4. Антон Митрюшкин («Локомотив») — 50;
  5. Станислав Агкацев («Краснодар») — 45;
  6. Евгений Ставер («Рубин») — 45;
  7. Виталий Гудиев («Акрон») — 45;
  8. Сергей Песьяков («Крылья Советов») — 40;
  9. Александр Максименко («Спартак») — 40;
  10. Георгий Медведев («Пари Нижний Новгород») — 39;
  11. Тимур Магомедов («Динамо Махачкала») — 39;
  12. Рустам Ятимов («Ростов») — 37;
  13. Богдан Овсянников («Оренбург») — 34;
  14. Гиорги Шелия («Ахмат») — 33;
  15. Юрий Дюпин («Сочи») — 31;
  16. Андрей Лунёв («Динамо» Москва) — 25.
