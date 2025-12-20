Стал известен лучший и худший вратарь первой части РПЛ по индексу МЯЧ RU

Телеграм-канал МЯЧ RU подвёл итоги первой части сезона-2025/2026 рубрикой, в рамках которой определил лучшего вратаря Российской Премьер-Лиги после 18 туров. Отмечается, что у вратарей источник сравнивал пропущенные голы, матчи «на ноль», сейвы и процент сейвов. Первое место в показателе получало 16 баллов, второе — 15, третье — 14 и так далее.
Лучший индекс на данный момент у голкипера «Балтики» Максима Бориско (60 баллов). В тройку вошли Денис Адамов из «Зенита» (54) и Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА (51). Худший голкипер сезона на данный момент — Андрей Лунёв («Динамо», 25).
Фото: Телеграм-канал МЯЧ RU
Полный рейтинг вратарей РПЛ по индексу МЯЧ RU выглядит следующим образом:
- Максим Бориско («Балтика») — 60 баллов;
- Денис Адамов («Зенит») — 54;
- Игорь Акинфеев (ЦСКА) — 51;
- Антон Митрюшкин («Локомотив») — 50;
- Станислав Агкацев («Краснодар») — 45;
- Евгений Ставер («Рубин») — 45;
- Виталий Гудиев («Акрон») — 45;
- Сергей Песьяков («Крылья Советов») — 40;
- Александр Максименко («Спартак») — 40;
- Георгий Медведев («Пари Нижний Новгород») — 39;
- Тимур Магомедов («Динамо Махачкала») — 39;
- Рустам Ятимов («Ростов») — 37;
- Богдан Овсянников («Оренбург») — 34;
- Гиорги Шелия («Ахмат») — 33;
- Юрий Дюпин («Сочи») — 31;
- Андрей Лунёв («Динамо» Москва) — 25.
