Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: ментальность — отличительная черта больших команд
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о работе над ментальностью команды.
Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38' 1:1 Жоржиньо – 62'
«Не нужно говорить о том, что уже сделала команда — все это видели. Главное — ценить каждый момент и каждый день, тренировки и матчи. Любовь к футболу и к игре за «ПСЖ» помогает продолжать. Мы продолжаем работать над улучшением как команда. Финал был отличным: сыграли на высоком уровне и надёжно в обороне. Ментальность — отличительная черта больших команд, и мы довольны тем, что показали», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.
После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу.
