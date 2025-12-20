Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: ментальность — отличительная черта больших команд

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: ментальность — отличительная черта больших команд
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о работе над ментальностью команды.

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
2 : 1
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
1:0 Кварацхелия – 38'     1:1 Жоржиньо – 62'    

«Не нужно говорить о том, что уже сделала команда — все это видели. Главное — ценить каждый момент и каждый день, тренировки и матчи. Любовь к футболу и к игре за «ПСЖ» помогает продолжать. Мы продолжаем работать над улучшением как команда. Финал был отличным: сыграли на высоком уровне и надёжно в обороне. Ментальность — отличительная черта больших команд, и мы довольны тем, что показали», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: все в Париже благодарят меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android