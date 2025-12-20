Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: ментальность — отличительная черта больших команд

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о работе над ментальностью команды.

«Не нужно говорить о том, что уже сделала команда — все это видели. Главное — ценить каждый момент и каждый день, тренировки и матчи. Любовь к футболу и к игре за «ПСЖ» помогает продолжать. Мы продолжаем работать над улучшением как команда. Финал был отличным: сыграли на высоком уровне и надёжно в обороне. Ментальность — отличительная черта больших команд, и мы довольны тем, что показали», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу.