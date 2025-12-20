Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: надеюсь, игроки «Фонтене» получат удовольствие в субботу

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: надеюсь, игроки «Фонтене» получат удовольствие в субботу
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча в 1/32 Кубке Франции с клубом «Вандея Фонтене».

Кубок Франции . 1/32 финала
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Вандея Фонтене
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кубок Франции особенный, потому что можно играть против команд из других дивизионов. Финал турнира — это один из самых привлекательных матчей, и мы любим этот турнир. Надеюсь, игроки «Фонтене» получат удовольствие в субботу. Мы действующие обладатели титула и хотим продолжать побеждать», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

«Вандея Фонтене» выступает в одной из групп третьего Насионаля – по сути, это пятый дивизион Франции. Матч состоится 20 декабря в 23:00 мск. «ПСЖ» сыграет на выезде.

Материалы по теме
Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: все в Париже благодарят меня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android