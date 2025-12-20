Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: надеюсь, игроки «Фонтене» получат удовольствие в субботу
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от предстоящего матча в 1/32 Кубке Франции с клубом «Вандея Фонтене».
Кубок Франции . 1/32 финала
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Вандея Фонтене
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кубок Франции особенный, потому что можно играть против команд из других дивизионов. Финал турнира — это один из самых привлекательных матчей, и мы любим этот турнир. Надеюсь, игроки «Фонтене» получат удовольствие в субботу. Мы действующие обладатели титула и хотим продолжать побеждать», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.
«Вандея Фонтене» выступает в одной из групп третьего Насионаля – по сути, это пятый дивизион Франции. Матч состоится 20 декабря в 23:00 мск. «ПСЖ» сыграет на выезде.
