Главная Футбол Новости

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: молодые игроки должны быть готовы в любой момент

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: молодые игроки должны быть готовы в любой момент
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о роли молодых футболистов в команде перед субботним матче 1/32 Кубке Франции с клубом «Вандея Фонтене».

Кубок Франции . 1/32 финала
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Вандея Фонтене
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Молодые игроки должны быть готовы в любой момент, но на них нет давления. У нас много усталости и других вопросов, посмотрим, кто сыграет в субботу. Молодые будут готовы помочь команде», — приводит слова Энрике пресс-служба клуба.

«Вандея Фонтене» выступает в одной из групп третьего Насионаля – по сути, это пятый дивизион Франции. Матч состоится 20 декабря в 23:00 мск. «ПСЖ» сыграет на выезде.

После 16 сыгранных матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал 36 очков и возглавляет турнирную таблицу.

Новости. Футбол
