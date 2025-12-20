Скидки
«Я горжусь смелостью и характером этих чемпионов». Тренер «Интера» — о своих футболистах

Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался об отношении к своим футболистам после матча 1/2 финала Суперкубка Италии, в котором миланский клуб уступил «Болонье» в серии пенальти (1:1, 2:3 по пенальти).

Суперкубок Италии . 1/2 финала
19 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
1 : 1
3 : 2
Интер М
Милан
0:1 Тюрам – 2'     1:1 Орсолини – 35'    

«Я считаю, что серия пенальти во многом зависит от удачи. Главное — это смелость и характер, когда игрок выходит и говорит: «Я пробью». Этому невозможно научить на тренировках, потому что эмоции, которые ты испытываешь при ударе в матче, невозможно воспроизвести в обычных условиях. Я горжусь смелостью и характером этих чемпионов, которые они показали», — приводит слова Киву пресс-служба клуба.

В первом полуфинальном матче турнира «Наполи» одержал победу над «Миланом» со счётом 2:0.

«Болонья» по пенальти победила «Интер» и вышла в финал Суперкубка Италии
Новости. Футбол
