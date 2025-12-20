Гришин: если бы не травма, Сафонов сейчас мог бы спокойно стать первым номером «ПСЖ»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о положении российского вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» на фоне полученной травмы. Ранее стало известно, что голкипер сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА и выбыл до начала 2026 года.

«Это, конечно, невезение. Только поймал свою игру, только стал основным вратарем, получил хорошую прессу с высокими оценками… Как вдруг такая травма. Не повезло. Желаем ему здоровья и скорейшего выздоровления, чтобы он побыстрее смог снова конкурировать с Шевалье. Понятно, что Шевалье — француз, его продвигает французская пресса. Однако, если бы не травма, Сафонов сейчас мог бы спокойно стать первым номером «ПСЖ», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Сафонов с «ПСЖ» победил в финале Межконтинентального кубка ФИФА. В решающей встрече парижский клуб обыграл «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.). Российский голкипер отразил четыре пенальти подряд в послематчевой серии, став первым голкипером в истории турниров ФИФА с таким достижением.

