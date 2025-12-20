Радимов объяснил, почему ситуация с травмой может сыграть в плюс Сафонову в «ПСЖ»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о положении российского вратаря Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» на фоне полученной травмы. Ранее стало известно, что голкипер сломал руку в финале Межконтинентального кубка ФИФА и выбыл до начала 2026 года.

«Достижение Сафонова точно останется на века! Также оно говорит о характере спортсмена, который отбивал удары со сломанной рукой, не обращая внимания на травму. Мне кажется, это ещё сыграет Матвею в плюс. Теперь многие будут требовать его возвращения в ворота «ПСЖ» после выздоровления», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

«ПСЖ», в составе которого сыграл Сафонов, выиграл финал Межконтинентального кубка ФИФА. В решающем матче парижский клуб был сильнее «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.). Российский голкипер отразил четыре подряд удара в послематчевой серии и стал первым в истории турниров ФИФА с таким достижением.

